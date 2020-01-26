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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde Elazığ'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde Elazığ'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
"Sıfırıncı dakika diye planlanan tasarlanan bir müdahale planı bu, her türlü afete karşı"
"Siz bu işi bütün çalışma grupları olarak, bakan yardımcımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız buradan da adım adım bu planın uygulanmasını takip ettiniz. Harika bir iş çıkardınız. Allah razı olsun, hepinizden"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e...

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Kaynak: AA


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