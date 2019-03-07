07 Mart 2019, 11:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusu) Teröristlerin Varlığına ve Türkiye'ye Tehdit...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay: " ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."

Oktay: "( Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz." Güncel
Kaynak: AA