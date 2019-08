Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz gençlerle Türkiye mozaiğiyiz"KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir 'in Kaman ilçesinde yer alan Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret ederek gençlerle 1 kilometrelik alanda bisiklet sürdü. Kamp alanını gezdikten sonra açıklamada bulunan Oktay, "Bende de bir gençleşme başladı. Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampında, gençlik muhteşem. Gençlerimiz, kardeşliğin dostluğun birlikteliğin sembolü hepsi de"dedi. Gençlerin birlikte üretim ve nasıl etkinlikler yapabildiği noktasında konuştuğunu ve kamp alanında aktivitelere katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında, "Farklı istasyonlar şeklinde kamp alanını hep birlikte dolaştık. Kendimizi de tutamayarak bir çok aktiviteye birlikte katıldık. Gençlerimiz, bizlere bakınca cesaret veriyorlar. Ben çok mutlu oldum. Kamp alanında muhteşem bir dostluk ve arkadaşlık havası var" ifadelerini kullandı."Kamp alanında bir Türkiye manzarası var"Kırşehir'de Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kamp alanında güzel bir Türkiye manzarası olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Burada güzel bir Türkiye manzarası var. Kanodan çıkarken sağımdaki kızımız, Cizreden solundaki kızımız ise Çanakkale'dendi, bu guruplar tesadüfen oluşuyor. Eskişehir, Adana ve ülkemizin çok farklı tarafından öğrencilerimiz var. Bu guruplara ilave olarak da Girne'den çocuklarımız var. Bir Türkiye mozaiği oluştu. Kampa çocuklarımız kendileri başvurdu. Bir güzellikte burada, bu alan ailelerinin gönderdiği bir alan değil. 830 bin gencimiz bu kampa başvuru yaptı. Kapasitemiz 125 bin. Kura ile çekilip hepside burada kura ile bir araya gelen ve bütün ülkede Kıbrıs dahil doğal ortamda dostluk kuran çocuklarımız. Gençlerin, gelecekte de dostlukları devam edecek inşallah bu dostluklar daha da öteye gidecek ve ailelerinin de dostlukları oluşacak.""Türkiye'de 38 kamp alanı var"Birlik ve beraberliğin önemine değinen Oktay; "Türkiye'de bir çok il de 38 kamp var. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu kapasiteyi şimdi 2 katına çıkarıyoruz. 250 bin olacak inşallah gelecek yıldan itibaren çok sayıda gençlik merkezlerimiz var. Farklı aktiviteler de gençlik merkezlerinde ama oralar biraz daha farklı, muhteşem bir dostluk havası, Türkiye'nin geleceğinin çok parklak olduğunu söylüyoruz. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ahi Evran Gençlik Kampında bisiklet turu sonrası kampta yer alan öğrencilerle tek tek ilgilenip macera istasyonu deneyimleyip ok attı.