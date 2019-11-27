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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısına katıldı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek...
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısına katıldı. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen toplantının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık eden Oktay burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik tartışmalarının yapıldığı alanlarda, sürdürülebilir gıda sistemleri, iklim değişikliği, gıda israfı gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemleri çok geniş bir konu olup çok farklı faktörleri içerisinde bulundurmaktadır. Gıda işleme, dağıtım, ürünlerin tüketimi ve bertaraf edilmesi gibi konular bünyesinde bulunmaktadır. Ancak gıda sistemleri, tecrit edilmiş alanlar değildir. Gıda sistemleri diğer sistemlerle de ilişki içerisindedir, ticaret sistemleri, sağlık sistemleri, enerji sistemleri, sosyal güvenlik sistemleri, gıda sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gıda sistemlerinin performansı ve bunların yarattığı etkiler, farklı sistemlerin birbirleri arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilirliği bir boyut olarak sürece kattığımızda gıda sistemleri, gıda güvenliğini ve aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakları gelecek nesillere gıda sağlayacak şekilde düzenlemeyi gerektirir. Bundan dolayı gıda sistemleri ve gıda güvenliği birbirinden ayrılmaz konulardır."

GIDA DA DAHİL HİÇBİR NİMET İSRAF EDİLMEMELİ

İİT'nin gıda yetersizliği çeken ülkeleri gündemine aldığını belirten Oktay, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2016 için yaptığı sınıflandırmaya göre 28 üye ülkenin, dünyadaki en düşük gıda kaynaklarına sahip 54 ülke arasında yer aldığını aktardı. Oktay, iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki ettiğinin altını çizerek, "Ani iklim değişikliklerinin yüksek açlık düzeylerine ve daha ciddi gıda krizlerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre 2,5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla hem gelirleri hem de tüketimleri negatif etkilenmektedir. İİT üye ülkelerinin çevresel faktörlerle inovatif yaklaşımlarla başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Yüce dinimiz İslam, bizi toplumsal sorumluluğa itmektedir. Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Bununla beraber gıda da dahil hiçbir nimetin israf edilmemesi gerekir." diye konuştu. Bakanlar çalışma oturumu, Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.


- İstanbul

İslam İşbirliği Teşkilatı, fuat oktay, Güncel

Kaynak: DHA

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