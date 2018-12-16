Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'da

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katıldı.
Oktay, beraberindeki heyetle törenin yapılacağı King Erekle II Sarayı'na geldi.
Konuk devlet başkanları ve temsilcileri için hazırlanan salona geçen Oktay, burada Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Azerbaycan
Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile sohbet etti.
Ardından tören alanına geçen Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin katılımcılara hitabını dinledi.
Zurabişvili'nin cumhurbaşkanlığı için yemin etmesinin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı,fuat oktay,Gürcistan
16 Aralık 2018 Pazar 15:55