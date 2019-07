Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birliklerini, ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının açılışında konuşan Oktay, "Tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklar ile mücadele kapsamında nesillerimizin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesi, anayasal sorumluluğumuzun gereğidir" dedi.

'HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Oktay, bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için 2014 yılında 'Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu' oluşturulduğunu, 2017 yılında ise kurul çalışmalarının kapsamının genişletilerek 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na dönüştürüldüğünü hatırlattı. Kurul'un, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında gerçekleşen reformlar ile birlikte 12 bakanlık ve 1 politika yüksek kurulundan oluşan geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştuğunu vurgulayarak, "Toplantımız, Kurul'un üyelik yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün zararlı alışkanlıklara karşı izlediğimiz temel stratejilerimizi, eylem planlarımızın uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele ve zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri içeren eylem planını görüşerek karara bağlayacağız" dedi.

'SADECE YASAKLARLA YÜRÜTÜLECEK BİR SÜREÇ DEĞİL'

Oktay, halk sağlığı ve toplum huzurunun tüm dünyada yaygınlaşan bağımlılık eğilimlerinden korunması için geçen 17 yılda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, koruyucu önlemleri içeren strateji belgeleri ve eylem planları uygulamaya konulduğunu kaydetti. Oktay, şöyle konuştu:

"Buna ek olarak uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ağırlaştırılan cezai müeyyideler ile talep, arz ve zarar azaltıcı önlemler yaygınlaştırılmıştır. Bağımlılıkla mücadele elbette yasakların, cezaların etkisi yadsınamaz; ancak bu mücadele, sadece yasaklarla yürütülecek bir süreç değildir. Bizler, zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerini iyi okuyarak, uyuşturucu, içki, sigara ve kumarla beraber sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek durumundayız."

'SEFERBERLİĞE DAVET EDİYORUM'

Oktay, bağımlılık konusunda mücadele anlayışını yaygınlaştırmak gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız. Buradan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birliklerini, ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız" diye konuştu.

