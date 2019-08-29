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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.

29.08.2019 19:32 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, TİSK'in faaliyetlerine ilişkin Akkol'dan bilgi aldı.
İstihdamın artırılmasına yönelik önerilerin dile getirildiği kabulde işçi, işveren ile kamu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kabulde kamuda hızla sürdürülen dijital dönüşüm faaliyetlerinin özel sektördeki uygulamaları istişare edildi, büyük kuruluşların teknolojik gelişmelere adaptasyonu ve bu süreçteki istihdam planlamaları ele alındı.
Kabulde TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yer aldı.

Politika

Kaynak: AA

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