Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler
(BM
) Cenevre
Ofisi'nde başladı.
Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" teması ile düzenlenen konferansa, 40 ülkeden devlet başkanı ve hükümet başkanları katılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konferans kapsamında liderler onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Yemekte İsviçre
Federasyon Başkanı Alain Berset, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa
Garces, İtalya
Cumhurbaşkanı Sergio Matterella, Gana
Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Norveç
Başbakanı Erna Solberg, Nepal
Başbakanı Sharma Oli, Güney Afrika
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Fas
Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fildişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan ve İLO Genel Direktörü Guy Ryder yer aldı.
Kaynak: AA
Politika