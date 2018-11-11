Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya'da Libya Konferansı'na Katılacak

11 Kasım 2018 Pazar 12:48



11 Kasım 2018 Pazar 12:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Libya Konferansı'na katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Palermo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak için yarın İtalya'ya gidiyor. 12 Kasım'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak olan Oktay, 13 Kasım'da genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek. Libyalı yetkililer ve davetli yabancı ülkelerin yanı sıra Libya'nın çeşitli kesimlerinden katılımcıların iştirak edeceği konferansın ülkede Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi sürece ivme kazandırması temenni ediliyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA