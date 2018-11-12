Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya
Konferansı'na katılmak üzere İtalya
'nın Palermo
kentine geldi.
Oktay, Falcone Borsellino Havaalanı'nda Türkiye
'nin Roma
Büyükelçisi Murat Salim Esenli
ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Oktay ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
de Palermo'ya geldi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak Oktay, yarın genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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12 Kasım 2018 Pazartesi 20:18