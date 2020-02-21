Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Japonya Büyükelçisi Miyajama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret, enerji, afet yönetimi, tarım, kırsal kalkınma ve iş gücü gibi alanlardaki iş birliği konuları ele alındı.

Kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğinin ve "Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın en kısa sürede imzalanmasına yönelik çabaların artırılması konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA