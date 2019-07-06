06.07.2019 11:37
Haberler» Güncel» Haber

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deLEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla KKTC'ye geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla KKTC'ye geldi.
Özel uçakla Ercan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı.
Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı açılışına katılacak. Fuat Oktay daha sonra Başbakanlık'ta Başbakan Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek. Öğleden sonra KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı'na da katılacak olan Oktay, daha sonra KKTC'den ayrılacak. - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:14   Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
12:13   Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı
12:12   Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor
12:12   "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
12:11   Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma altına alınfdı
12:11   Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
12:10   Tuvalet yazılarının atası bulundu