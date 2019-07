Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.Oktay, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ve heyetlerin de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin birlik, beraberlik ve dayanışmasının hem topluma hem de tüm dünyaya doğru ve yerinde bir mesaj olarak iletildiğini söyledi.Akıncı, bugün gerek Oktay ile tören alanında yaptığı konuşmalarda, gerekse de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya gönderdiği mesajda 2 önemli husus olduğunu kaydetti. Akıncı, "Birincisi, haklarımızı koruma kararlığıdır. Her şart altında bu kararlılık elbette devam edecektir. İkincisi de sadece Ada'da değil, bölgede de dünyada da barış ve istikrar istediğimizdir. Bu savaşı yaşayan kuşaklar olarak bunun ne anlama geldiğini herkesten iyi anlayacak noktadayız." dedi.Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonra herhangi bir süreç olacaksa oyalamaya müsait bir süreç olmayacağının altını çizen Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri raporlarına da geçtiği gibi muhtemel bir sürecin ucu açık olmayan, çözüm odaklı ve belli bir zaman içinde sonuçlanacak bir süreç olabileceğini ifade etti.Meclis Başkanı Uluçay'la görüşmeCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret etti.KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki görüşmede, KKTC'nin kuruluşundan bu yana çok yol katettiğinin altını çizen Uluçay, ülke olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeki olduklarına ve daha yapacakları çok şeyin olduğuna dikkati çekti.Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik temelinde bir anlaşma için her zaman yapıcı olduklarını, Ada etrafında bulunan doğal gaz ile ilgili iş birliği komitesi kurulmasını savunduklarını söyledi. Meclis Başkanı Uluçay, doğal gazın ekonomik olarak bir çatışma değil de bir uzlaşı aracı olmasını istediklerini kaydetti.Öte yandan, Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'de tek taraflı yapılabilecek hamlelere karşı gereken tedbirleri aldıklarını belirten Uluçay, KKTC'nin Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.Başbakan Tatar'a ziyaretOktay, daha sonra Başbakan Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.Tatar, Başbakanlık'taki görüşmede, 1974'te Türkiye'nin garantörlük haklarına dayanarak Ada'ya müdahale ettiğini ve barışı sağladığını, barışın da devam ettiğini belirtti. Son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yaşananlar gelişmelerin KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet olarak ortaya çıktığını gösterdiğini söyleyen Tatar, KKTC'nin her zaman Türkiye ile güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.KKTC Başbakanı Tatar, "Geçenlerde bir büyüğümüz KKTC'yi ziyaretinde, KKTC'nin artık büyüdüğünü, yavru vatan değil, serhat vatan olduğunu söyledi. Ben bu ifadeyi çok beğendim." diye konuştu.Oktay'a ziyaretlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.