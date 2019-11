Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye ve Türk halkı sizlerle birlikte. Siz de her şartta bizimlesiniz. Barış Pınarı Harekatı'nda bunu en net şekilde ifade ettiniz. Milletimiz adına şahsınız ve hükümetinize harekattaki desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Başbakanlık binasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı konuşmada, güzel bir günde Kıbrıs Türkleri ile bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini Tatar'a ileten Oktay, Ada'da huzur, barış ve refahın hakim olduğu nice yıllarda birlikte olma temennisinde bulundu.Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü ile el ele, gönül gönüle olduğunu vurgulayan Oktay, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye ve Türk halkı sizlerle birlikte. Siz de her şartta bizimlesiniz. Barış Pınarı Harekatı'nda bunu en net şekilde ifade ettiniz. Milletimiz adına, şahsınız ve hükümetinize harekattaki desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dünyanın aykırı sesler çıkardığı bir ortamda KKTC hükümeti olarak net bir duruş sergilediniz. Kardeşlik bugünlerde belli olur. Bunu da gösterdiniz." diye konuştu.Oktay, KKTC'nin ekonomik kalkınma hamlesinin çok önemli olduğunu, bu alanda Türkiye'nin her türlü desteği Kıbrıs Türklerine vermeye devam edeceğini vurguladı.KKTC Başbakanı Ersin Tatar da KKTC için çok önemli bir günde Oktay ve heyetini ağırladığı için mutlu olduğunu ifade etti.Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini anlatan Oktay, çeşitli konularda sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunları çözmek içinde de hükümet olarak gayret gösterdiklerini vurguladı.KKTC'nin Türkiye'nin büyük destekleriyle bir kahramanlık destanı yazdığını anlatan Tatar, "Barış Pınarı Harekatı'nda dualarımız ve desteğimiz sizlerle oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük başarısını mutlulukla izledik. Ne kadar doğru bir harekat olduğunu bugün görüyoruz. Sizleri kutluyor, Mehmetçiklerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün KKTC'nin kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Tatar, "Günün birinde bir anlaşma olacaksa siyasi eşitlikten ziyade egemen eşitliğin tartışılması gerekmektedir. Burada devlet olgusunun kabul görmesi gerekiyor. Bu büyük mücadelede önemli olan bizim varlığımızın devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de görüştü.Oktay, görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC'nin 36. kuruş yıl dönümünde Kıbrıs Türkleri ile bayram coşkusunu yaşadıkları için mutlu olduğunu aktardı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve milletvekillerinin de yer aldığı geniş bir heyetle KKTC'de bulunduklarını ifade eden Oktay, "KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne, Barış Pınarı Harekatı'nda Kıbrıs Türkünü temsilen net duruşundan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Ada'da çözüm için önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yapılacak görüşmeyi anımsatan Oktay, "Crans-Montana'dan sonra 'nerede kalmıştık' şeklinde bir yaklaşıma kapalıyız. Her iki toplumun siyasi eşitlik temelinde ve kaynakların adil paylaşımı çerçevesinde oluşturulabilecek ortak yaşam alanı fikrine açığız. Açık uçlu, Kıbrıs Türkünü ve Türkiye'yi oyalayan görüşmelere kapalıyız. İnşallah Rum kesimi tavrını, niyetini değiştir, uluslararası camia da bunu sağlamaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırır." dedi.KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da Türkiye'nin yakın desteğini hissetmenin gurur verici ve geleceğe daha güvenle bakabilme adına anlamlı olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri almak için mücadele verdiğini anlatan Uluçay, "Mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye ile gerek siyasi gerek ekonomik konularda sıkıntıları aşmak için yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Barbarlık Müzesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.