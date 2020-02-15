Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak üzere KKTC'ye geldi.

15.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçakla KKTC'ye geldi. Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından karşılanan Oktay, KKTC'de 46 yıldır kapalı olan kapalı Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılacak. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantı ile kapalı Maraş, ilk kez üst düzey ve geniş kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve bazı muhalefet partisi başkanları katılacak. Toplantı, Oktay'ın açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edecek. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili uzmanların sunum yapacakları toplantıda, kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik siyasi ve hukuki bir yol haritası belirlenmesi için istişarelerde bulunulacak.
KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesini de ziyaret edecek olan Oktay'ın, KKTC Başbakanı Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğinin ardından adadan ayrılması bekleniyor.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:22:00