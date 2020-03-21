Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık... - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir" dedi.

21.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti korona virüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, korona virüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Haber Sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı - Haber İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı - Haber EYÜPSULTAN'DA DÜĞME ATÖLYESİNDE YANGIN - Haber 65 yaş üstüne sokak sınırlaması - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber
Loading