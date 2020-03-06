Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de (2)

VATANDAŞLARLA BULUŞTUCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin programı kapsamında Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde cuma namazı kıldı. Oktay, namaz çıkışı avluda, ölen iki kişi için kılınan cenaze namazlarına katıldı. Ölenlerin yakınına baş sağlığı dileyen Oktay, daha sonra caminin karşısında bulunan çay ocağına geçerek vatandaşlarla birlikte çay içti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Oktay, yanına getirilen bir bebeği kucağına alıp sevdi. Ziyaret kapsamında çocuklara oyuncak dağıtıldı. Oktay, buradan Onkoloji Hastanesi açılışı için Mersin Üniversitesi'ne hareket etti.