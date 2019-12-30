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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova Başbakanı Kiku ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldova Başbakanı İon Kiku ile bir araya geldi.

30.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldova Başbakanı İon Kiku ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 45 dakika sürdü.
İki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Moldova ile 500 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin en kısa sürede 1 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Sanayi alanında 2016'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na hizmetler ve işlenmiş tarım ürünlerinin eklenmesinin ele alındığı görüşmede, Gagauz Özerk Yeri Bölgesi'nde yaşayan Türk soydaşların iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkısı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova Başbakanı Kiku ile görüştü

Politika

Kaynak: AA


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