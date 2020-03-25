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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11'inci yılında andı.

25.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11'inci yılında andı.

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet ve memleket sevdalısı, cesur dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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