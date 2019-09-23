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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

23.09.2019 17:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İncelemelerde bulunmak üzere Boğazlıyan ilçesine gelen Oktay, esnafı ziyaret ederek, satın aldığı üzüm ve tatlıyı vatandaşlara ikram etti.
Bir çay bahçesinde vatandaşlara çay ikramında da bulunan Oktay, ilçeye yapılan ve yapılacak yatırımlar konusunda bilgi verdi.
Oktay, Boğazlıyan'da bir sinerji gördüğünü belirterek, "Bizim işimiz burada istihdam alanı oluşturmak için sizlerin önünü açmak. Bu çerçevede organize sanayi bölgesi ve Cavlak termal turizm alanlarında incelemelerde bulunduk." dedi.
Vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Oktay'a teşekkür ederek, ilçeye daha çok yatırım yapılması için destek istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Boğazlıyan, fuat oktay, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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