Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."

Kaynak: AA