Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.

26.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:36 Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları "kadına şiddet" için turuncu yandı
13:35 "Bozdoğan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:35 Gürcistan'da seçim protestosu devam ediyor
13:31 Düğüm Ankara'da çözülüyor
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:12 Söz dizisinin Ateş'i Eren Vurdem, Kuruluş Osman'a katıldı
26.11.2019 13:37:15