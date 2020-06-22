Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakoy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü.
22.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:28
Yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticareti artırıcı yönde hayata geçen anlaşmalar ve ulaştırma alanındaki ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığının altı çizildi. İki ülke arasındaki tercihli ticaret görüşmeleri kapsamında yürütülen görüşmelerin de en kısa sürede uzlaşıyla tamamlanması yönünde çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan görüşme neticesinde bir sonraki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının tarihinin en kısa sürede netleştirilmesine karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA