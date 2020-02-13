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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov'u kabul etti.

13.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:26Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi (YDSK) birinci toplantısı hazırlıkları konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı çerçevesinde hazırlanan eylem planındaki ilerlemeler de etraflıca değerlendirildi.
Kabulde, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de hazır bulundu.

Ruhsar Pekcan, fuat oktay, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

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