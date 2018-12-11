Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin Vurulmasıyla İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınmış durumda. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin vurulmasıyla ilgili bilgi verdi. Oktay, şöyle konuştu:
"Bugün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.H.S., İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can
Köksal'ı bacağından yaralamıştır. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış durumda. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin." - ANKARA
11 Aralık 2018 Salı 16:53