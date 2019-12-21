Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardım paraları) Şehit...

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde şahsı adına söz aldı.

Parlamenter sistemin 9 Temmuz 2018'de değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ifade eden Özkoç, "Bu sistem büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimine darbe vurmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Fakirin ve mazlumun parasını 2 bin liraya çıkartan iktidarı temsil ediyoruz." dediğini belirten Engin Özkoç, bu paranın, simit sarayında 4 kişilik bir ailenin çay ve simidinin karşılığı olduğunu iddia etti.

"Övünerek anlattığınız Türkiye'yi getirdiğiniz nokta budur." diyen Özkoç, şunları söyledi:

"Milletin cüzdanı boşaldı. Mutfakta yangın büyüdü. İşsizlik rekor düzeye ulaştı. Türkiye'nin sırtındaki borç yükü ağırlaştı. Vatandaşın vergileri faiz lobilerine aktı. Türk lirası eridi. Adalet sistemi çöktü. Yolsuzluk algı endeksi Türkiye'de 25 sıra geriye gitti. Ülkede huzur, refah kalmadı. Kadın cinayetleri, uyuşturucu, çocuk tacizleri aldı başını gitti. Saray milleti unuttu, şimdi adında saray var diye simit sarayını kurtarmaya çalışıyor. Mutsuz, haksız, hukuksuz bu düzen son ve büyük halkasını yarattı: Tank palet..."

Bir televizyon programında Ethem Sancak'la tartışma teklifini kabul ettiğini, ancak AK Parti'nin temsilcisi katılmayacağı için onun gelemediğinin söylendiğini ifade eden Engin Özkoç, muhataplarının da Sancak olmadığını belirtti.

"Bizim muhatabımız olayın siyasi ayağıdır." diyen Özkoç, Sancak'a talimat verdiğini iddia ettiği AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, istediği kanalda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletin karşısına çıkabileceğini söyledi.

AK Parti'li muhataplarının karşılarına her platformda çıkmaya hazır olduklarını ifade eden Engin Özkoç, "Tank paletle ilgili tek sözümüz var; Tank palet vatandır, satılamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şehit ve gazilere 7 kez değindiğini belirten Özkoç, şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardım paralarının 3,5 yıldan beri neden tutulduğunu sordu. Özkoç, "Ormanları sattınız, limanları yağmaladınız, kaçak yapılardan rant sağladınız, fabrikaları sattınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını 500 bin dolara peşkeş çektiniz, şimdi şehidin parasına mı sıra geldi?" şeklinde konuştu.

Engin Özkoç, 300'den fazla gaziye bağlanan aylıkların kesildiğini de iddia ederek, şöyle konuştu:

"Milletin değil sarayın, şehidin ve gazinin parasına el koyan bu günah bütçesine elbette biz 'hayır' diyeceğiz. CHP iktidarında laik, demokratik parlamenter sistem olacak. Hukukun üstünlüğü olacak. Hiçbir çocuk CHP iktidarında yatağa aç girmeyecek. Kimse yaşam tarzından, kökeninden dolayı farklı muamele görmeyecek. Üreten, hakça paylaşan Türkiye olacak. Son olarak, Cumhuriyeti biz demokrasiyle taçlandıracağız."

"Üzerine 5 dolar daha koyacak değerlendirmeye rastlamadım"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da böyle bir konuşmanın kürsüden çok meydanlara uygun düşeceğini ifade etti.

Asgari ücret 2003'te 160 dolar civarındayken AK Parti'nin çalışıp bunu 350 doların üzerine çıkarttığını belirten Bostancı, "CHP'nin saygın konuşmacılarından 160 doları 350 doların üzerine çıkartmış AK Parti'ye yaklaşımını bir tık daha öteye taşıyacak, üzerine 5 dolar daha koyacak bir değerlendirmelerine rastlamadım." dedi.

Naci Bostancı, şehit yakınları ve gaziler hakkında herkesin hassasiyeti bulunduğunu belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerin her kuruşuna ilişkin AK Parti Grubu gereken takibi yapar, hükümeti de gereken hassasiyeti gösterir." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise şehit yakınları ve gaziler için istihdam, faizsiz konut kredisi, ÖTV muafiyeti gibi birçok ekonomik ve sosyal destek ile onların yanında olduklarını belirtti.

Yardım paralarının Hazinenin hesabında bulunduğunu daha önce açıkladıklarını anlatan Oktay, "Bunun bir kuruşuna hiç kimseye dokundurtmayacağımızı, son kuruşuna kadar onların olduğunu belirttik. Bu para şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacaktır. Bundan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz emindir. Siz de emin olun." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, simit sarayının kurtarılması gibi bir girişimin de bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların siyasi faaliyette bulunmalarının Anayasa'da yasaklanmadığını dile getiren Oktay, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanların herhangi bir siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabileceğini ifade etti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamayla 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonunda 197 saat 23 dakika, TBMM Genel Kurulunda ise 156 saat 10 dakika süren görüşmelerde kanun tekliflerini kabul ettiklerini bildirdi.

Şentop, emeği geçenlere teşekkür ederek, 2020 bütçesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Şentop, daha sonra birleşimi bugün saat 12.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA