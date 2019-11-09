Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Güncel Kaynak: AA
Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Bayrak'ın eşi ve çocukları ile bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu.
Oktay'a, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun da eşlik etti.
6 Kasım'da Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrilmiş, kazada, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.