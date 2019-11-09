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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

09.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:16Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Bayrak'ın eşi ve çocukları ile bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu.

Oktay'a, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun da eşlik etti.
6 Kasım'da Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrilmiş, kazada, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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