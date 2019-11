Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Taşeron terör örgütleriyle de gelsinler, hiç kimse bize bir şey...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütleri ve içerideki taşeron örgütleriyle de saldırmalarına rağmen Türkiye 'yi kimsenin yıkamayacağını belirterek, "Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım." dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile memleketi Yozgat'a gelen Oktay, AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.Buradaki konuşmasında Yozgat'a yapılan ve yapılacak projelerden bahseden Oktay, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde kurulan kadın girişimciler kooperatifi benzerinin ilçelerde yaygınlaştırılacağını söyledi.Oktay, ülke için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olunduğu sürece dünyada kimsenin Türkiye'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, "Bunun adı ne olursa olsun adı süpermiş, adı cüceymiş bizi ilgilendirmez. Biz sadece bilinen kurumsal altyapısıyla 2 bin 200 yıla kadar geriye giden bir devletiz, bir devlet geleneği olan milletiz. Kim ne yaparsa yasın dedik, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin, içeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler, hiç kimse bize bir şey yapamaz dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım." diye konuştu.AK Parti 7. Olağan Kongre sürecine değinen Oktay, şunları kaydetti:"AK Parti Yozgat İl Başkanlığından beklentimiz 7. Olağan Kongre sürecini AK Partinin dünden bugüne taşıdığı vasıflara uygun şekilde yürütmenizdir. Parti kademelerindeki görevlerin, Cumhurbaşkanımızın da her zaman vurguladığı gibi bir bayrak yarışı olduğunu hatırlayarak davaya değer katacak tüm gönüllülere kapıları açmalıyız. Kongrelerimizde görev alacak veya görevlerine devam edecek tüm arkadaşlarımın bu şuurla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum."Oktay, 11 Kasım'da gerçekleşecek 11 milyon fidan etkinliğini anımsatarak, "Şu aşamada 11 milyonu geçti, 81 ilde gerçekleşecek fidan dikme seferberliğinde Yozgat'ta yüzde 150 katılımla ilk 5'e girmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımız Yozgat'ta 204 bin fidan dikmeyi planlamışken 'geleceğe nefes' web sayfası üzerinden sahiplenilen ve bağışlanılan fidan sayısı 310 bini aşmıştır. Tüm hemşehrilerime Anadolu'nun yeşiline, doğasına ve geleceğine gösterdikleri bu hassasiyet için teşekkür ediyor, herkesi 11 Kasım'da belirlenen fidan dikme bölgelerinde bizzat bu doğa seferberliğine katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Bu arada Oktay ve Bakan Kurum, toplantı öncesi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'ni yerinde inceledi, esnafı ziyaret etti.Bakan Kurum: "Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu." dedi.Yozgat'ta AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kente yapılacak hizmetleri, projeleri istişare ettiklerini ve bazı kararlar aldıklarını aktardı.Çapanoğlu Cami civarında alan incelemelerinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Bize bugün ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a şükranlarımı sunuyorum. Kendisi, Yozgat'ımızın tüm meseleleriyle çok yakından ilgilenerek, bizlere iletiyor. Biz de onun vesilesiyle Yozgat'ımızın projelerini yakından takip ediyoruz. Bugün aldığımız kararlar neticesinde de Yozgat'ımız için güzel projeler gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağımız tüm çalışma ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.AK Parti'nin tüm hızıyla ülkeyi kalkındırmak için çalıştığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:"18 yıldır, sizlerden aldığımız yetkiyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla ülkemize büyük hizmetler kazandırdık. Her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika, çevre ve şehircilik konuları başta olmak üzere her alanda devrim niteliğinde hizmetlere hep birlikte imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Millete hizmet yolunda ilerlerken, Gezi olaylarından 17-25 Aralık operasyonlarına, çukur eylemlerinden 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar pek çok ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu."Türkiye'nin yükselişinin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Kurum, "Medeniyet, kültür, tarih ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve güçlenmesi için hizmetlerimize ve mücadelemize bütün gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye için, milletimiz için, evlatlarımız için büyük hedeflerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne doğru ilerlerken ekonomisiyle, güvenliğiyle, huzuruyla, siyasi ve diplomatik gücüyle ülkemizin itibarına itibar katmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar tüm hedeflerimizi sizlerle el ele vererek gerçekleştirdik ve yine sizlerle beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Köylerimizden beldelerimize, ilçelerimizden şehirlerimize kadar her alanda daha fazla iş ve daha fazla proje üreteceğiz." ifadelerini kullandı.2023'ün güçlü Türkiye'sini AK Parti teşkilatlarıyla beraber inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, "Davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e el ele, omuz omuza vererek hep birlikte taşıyacağız. Liderimizin talimatlarına ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde, şehirlerimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya da devam ediyoruz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' Biz de ilk günkü gibi aşkla yolumuzda yürümeye, çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.