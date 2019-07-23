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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış...

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona girmesi -Salondaki katılımcılar -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

23.07.2019 12:22
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona girmesi
-Salondaki katılımcılar
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ekonomisi, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış...
Kaynak: AA
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