Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kullanılan ifadeleri kınıyorum - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kullanılan ifadeleri kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajla ilgili, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum" dedi.

08.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:40Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kullanılan ifadeleri kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajla ilgili, "Her şartta Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'yle ilgili sözlerini kınadı. Akıncı'nın açıklamasının oturduğu makama yakışmadığını kaydeden Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,



Mustafa Akıncı, fuat oktay, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 21:20:19