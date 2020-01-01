Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (8) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Politika
Kaynak: AA
Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."
Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır."