Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin Geldiği Nokta Hepimiz İçin Çok Değerlidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK'nın ve FETÖ'nün arkasındaki şer odakları yıllarca bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurmak için kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştılar. Bunun için her şeyi göze aldılar. Biz ne yaptık, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.Muş'tan helikopterle Malazgirt ilçesine geçen Oktay, burada esnafla bir araya gelerek sohbet etti, vatandaşlarla çay içti.Malazgirt Kültür Merkezi'ndeki "Malazgirt Halk Buluşması" programına da katılan Oktay, kürsüye çıkışında kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara, "Malazgirt, biz sizlerle güzeliz. Eğer Türkiye'de birlik ve beraberliği, Türkiye'nin coşkusunu görmek ve yaşamak, Türk insanının ne yapabileceğini görmek isteyen varsa, Malazgirt ve Malazgirtli burada. Buyursun buraya gelsin." ifadelerini kullandı.Oktay, Malazgirtlileri görmekten ve onlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Malazgirt'in yerinin bambaşka olduğunu ifade ederek, "Çanakkale ne ise bizim için Malazgirt odur. Nasıl ki 'Çanakkale geçilmez' dediysek, Anadolu'nun tapusu da Malazgirt olarak kalacak ve her türlü şahlanışın başlangıcı olduysa inşallah bugünde yeni şahlanışların miladı ve başlangıcı olacaktır." diye konuştu.Hafta sonu Bursa ile İstanbul'da vatandaşlarla buluştuklarını ve açılışlar yaptıklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:"Bugün de güzel Muş'taydık. Muşlu kardeşlerimizle beraberdik. Şanlı Malazgirt'te siz sevgili kardeşlerimizle birlikteyiz. Malazgirt Anadolu'daki tarihimizin başlangıç noktasıdır. Böyle kabul ederiz. Malazgirt Sultan Alparslan ve onun ordusunun diyarıdır. Bugün de bunu böyle kabul ederiz. Yürekli ve mert insanların diyarıdır. O Sultan Alparslan ki Malazgirt'te cenk meydanına, 'Yarabbi seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor, senin için savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir, bana yardım et.' diyerek yola çıkmıştır. 1071'de Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'in muzaffer komutanı Alparslan'ı, onun kahraman ordusunu ve yine bin yıldır bu topraklar için şehit düşen kahramanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Bin yıl önce ne kadar niyetimiz halis ise bugün de niyetimiz aynı derecede halistir. Sizlere hizmetkar olmaya geldik. Sizlerin hizmetkarıyız. Bu Cumhurbaşkanımızın düsturudur. Dolayısıyla Cengiz Altın başkanımızı da size hizmetkar olması için buradan aday koyduk. İnşallah 31 Mart'tan sonraki gün 1 Nisan'da Malazgirt bambaşka bir güne uyanacak. Tarihimizden gelen köklü millet şuurumuz ve bu bilinçle geleceğe yürüyoruz."Oktay, 17 yıllık dönemde ekonominin hızlı ve istikrarlı şekilde aradaki iniş ve çıkışlar ile içeriden ile dışarıdan her türlü engellemelere rağmen büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini anlatarak, 15 Temmuz'da neler yaşandığını herkesin iyi bildiğini dile getirdi."Çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyoruz""Oradan önümüzü kesemeyeceklerini anlayanlar, Ağustos'ta ekonomi ile önümüzü kesebileceklerini düşündüler." diyen Oktay, şunları kaydetti:"Ne yaptık? Elhamdülillah hemde yeni Cumhurbaşkanlığı sistemimizle bir başka ülkenin belki altından kalkamayacağı bir saldırı ve bir manipülasyonla karşı karşıya kalmamıza rağmen, birkaç ay içinde kendimizi toparladık. Şimdi çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye olarak bir şeyi çok iyi öğrendik. Bizim bizden başka dostumuz yok. Eğer ileriye yürüyeceksek, bir ve beraber olacağız. Başkasından bir şey bekleyemeyiz. Başkasına yardımcı olabiliriz ama biz dimdik ayakta duracağız. Ağustos'ta geçen yıl çıkardıkları engeli de geride bıraktık. Bundan sonra ekonomik anlamda da daha güçlenerek ileriye hep birlikte yürüyeceğiz. Bunu da göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar, inşallah bütün bunların neticesinde Türkiye'nin geldiği nokta hepimiz için çok değerlidir. Bu kazanımlar hepimizin.""Yetimin hakkını başka yere göndermek istediler"Merkezi bütçeden diğer kentlere ve ilçelere gönderdikleri her şeyin aynısını Malazgirt'e de yolladıklarını aktaran Oktay, şu ifadeleri kullandı:"Size hizmet için gönderdik. Her bir kuruşu size harcansın, sizi rahat ettirsin, sizin geleceğe çok daha ümitle bakmanızı sağlasın, Malazgirt tertemiz bir Malazgirt olsun ve tarihine yaraşır bir şekilde diye gönderdik. Ne yaptılar? Size hizmet etmenin ötesinde onu yapmadılar, akla hayale gelmedik bin bir türlü hileler ile size gönderdiğimiz yetimin hakkı olan her bir kuruş dahil başka yere göndermek istediler. Belirli bir noktadan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ama siz bizi bunlarla uğraştırmayın ve enerjimizi oraya harcamaya fırsat vermeyin. Biz Malazgirt'e neler yapabiliriz, bütün enerjimizi ona harcayalım. Malazgirt'te yollar, eğitim kurumlar ve hastaneler yapıldı. Bunları size hizmet için gönderdiğimiz bütçeyle yapılmadı. Yine ısrarla biz merkezi bütçeden göndererek ve son dönemdeki gayretlerimizle yapıldı. Böyle huzurlu mahalleler, sokaklarında güvenle yürüdüğünüz bir Muş ve aynı şekilde inşallah bir Malazgirt. Biz bunu hayal ve arzu ediyoruz. Bugün sokaklarında güvenle yürüyen bir Malazgirtliyi gördüm. Kendine güvenen, özgüveni olan Malazgirtli gençleri gördüm. Biz bunu sağladıktan sonra gerisi önemli değil. Nereden nereye geldiğimizi görmek isteyenler Muş'a da Malazgirt'e de gelsin. 1 Nisan'dan sonra ki Malazgirt'e gelsin.""17 yıldır tüm sorunlara birlikte göğüs gerdik"17 yıldır merkezi ve yerel yönetimlerle millete en iyi hizmetleri sunduklarını, şehirlere sayısız yatırımlar yaptıklarını anımsatan Oktay, Malazgirt'in de ülkenin bütününe yansıyan bu ilerleme ve yatırımlardan yararlandığını aktardı.Arzu ettikleri seviyeye 1 Nisan'dan sonra odaklanacaklarını vurgulayan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"17 yıldır tüm sorunlara birlikte göğüs gerdik. Birlikte Türkiye olduk. Biz Türk, Kürt, Zaza ve Arap'ı ile al bayrağımızın altında birleşen gönülleriz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim için Tekirdağ neyse Muş'ta odur. Sinop neyse Malazgirt de odur. 17 yıldır şehirlerimizi de milletimizi de ayırt etmedik. Bundan sonra da kimsenin ayırt etmesine müsaade etmeyeceğiz. Yıllarca bölgenin kalkınmasını, çocuklarımızın okumasını, gençlerimizin çalışmasını ve yatırımları engellediler. Çiftçinin ekmeğiyle oynadılar. Bunu söylerken sadece laf olsun diye söylemiyorum. Bunun ne anlama geldiğini her birimiz gençlerimiz dahil yakinen biliyor. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan bu gidişata 'Dur' diyene kadar. Hep birlikte millet, memleket ve ülke olarak bu gidişata 'Dur' dediğimiz noktaya kadar.""Kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştılar"Bir yandan Türkiye'yi büyüttüklerini, diğer taraftan da kardeşliği muhafaza etmeye çalıştıklarını belirten Oktay, şöyle dedi:"PKK'nın ve FETÖ'nün arkasındaki şer odakları yıllarca bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurmak için kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştılar. Bunun için her şeyi göze aldılar. Biz ne yaptık, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Çukurlar açtılar, ne yaptık? Hepsini açtıkları çukurlara gömdük, inlerine girdik, başlarını ezdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına sığınırlarsa sığınsınlar, Türkiye'nin kalkınmasına hiçbir şekilde buna engel olmayacaklar. Hiç kimse işiniz, aşınız ve ekmeğinizle oynayamayacak. Malazgirt bunu birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yapacağız."31 Mart yerel seçimlerine Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerinin altını çizen Oktay, şunları aktardı:"Bu cumhurun ittifakı da kolay kurulmadı. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi milletimizin yüreğinde kurulan sağduyunun ittifakıdır. Hiç kimseyi ötekileştirmeden insanlarımızın etnik kimliğine, inancına ve kılık kıyafetine bakmadan hepsini bağrına basan bir ittifaktır. Bu Cumhur İttifakı, masaların arkasında, sizden gizli kapaklı ve gizli şeyler konuşmadı. Böyle bir şey olmadı. Her ne konuşuldu ve yapıldı ise sizlerin gözü önünde vatan, millet, ülke ve memleket hayrı için ne varsa sadece o çerçevede bir araya gelindi. Bizde söz konusu vatan ve milletse olay orada bitmiştir. Başkaları gibi başka yerde ve başka şekilde ittifaklar kurmaya çalışmadık veya yaptığımız ittifakları size anlatırken de lafların belini de bükmeye çalışmadık. Dimdik durduk, sizlerle dimdik durmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı Malazgirt Belediye Başkan adayı Cengiz Altın, Malazgirt'in sorunlarını çok iyi biliyor. 31 Mart'tan sonra sizlerin desteğiyle merkezi ve yerel yönetimlerimizle Malazgirt'te en iyi hizmetleri getireceğiz."Gelecek süreçte istihdama odaklanacaklarını, Malazgirt'in gençlerine ise eğitim, spor alt yapısı ve sosyal imkanların en iyisini kazandıracaklarını sözlerine ekleyen Oktay, "İlçede 75 yataklı devlet hastanesi ek binasının inşaatı devam ediyor. Atık su tesisi de kuracağız. Malazgirt 31 Mart'a hazır mı, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor mu, Malazgirt 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na Cengiz Altın'a sahip çıkıyor mu? Allah sizlerden razı olsun. Kardeşliğimiz ve birliğimiz daim olsun." sözlerine yer verdi.Programda, AK Parti Milletvekili Muş Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve AK Parti Malazgirt Belediye Başkan adayı Cengiz Altın da konuşma yaptı.