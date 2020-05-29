Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), daha ademi merkeziyetçi, daha az bürokratik, daha esnek ve daha şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

29.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), daha ademi merkeziyetçi, daha az bürokratik, daha esnek ve daha şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
Oktay, Atlantik Konseyi ve Türkiye Miras Vakfı (THO) tarafından ortak düzenlenen webinarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'nin başarı hikayesini anlattı.
Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini belirten Oktay, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.
Oktay, küreselleşmenin büyük ölçüde askıya alındığını ve ülkelerin kendi dertlerine düştüğünü ifade ederek, Kovid-19 sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların arttığını ve yeni fırsatların ortaya çıktığını söyledi.
(Sürecek) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesini anlattı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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