Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), daha ademi merkeziyetçi, daha az bürokratik, daha esnek ve daha şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
29.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:46
Oktay, Atlantik Konseyi ve Türkiye Miras Vakfı (THO) tarafından ortak düzenlenen webinarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'nin başarı hikayesini anlattı.
Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini belirten Oktay, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.
Oktay, küreselleşmenin büyük ölçüde askıya alındığını ve ülkelerin kendi dertlerine düştüğünü ifade ederek, Kovid-19 sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların arttığını ve yeni fırsatların ortaya çıktığını söyledi.
(Sürecek)
Kaynak: AA