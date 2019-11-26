Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "Uluslararası camia zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (1)

"Son yıllarda gözlemlenen yerinden edilmiş kişi sayısı artışındaki temel etmen, 2.ci Dünya Savaşından bu yana en büyük zorunlu göç dalgasını oluşturan Suriye krizidir"

"Kısıtlı kaynaklara ve tüm belirsizliklere rağmen elimizdeki imkanları yıllardır sığınmacılara sırtımızı dönmeden paylaşmaktayız"

"Uluslararası camia bugünkü zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine düşeni yapmamıştır"

Kaynak: AA