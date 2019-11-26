Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : 'Uluslararası camia zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "Uluslararası camia zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (1)
"Son yıllarda gözlemlenen yerinden edilmiş kişi sayısı artışındaki temel etmen, 2.ci Dünya Savaşından bu yana en büyük zorunlu göç dalgasını oluşturan Suriye krizidir"
"Kısıtlı kaynaklara ve tüm belirsizliklere rağmen elimizdeki imkanları yıllardır sığınmacılara sırtımızı dönmeden paylaşmaktayız"
"Uluslararası camia bugünkü zirveye ulaşan göç sorunuyla ilgili üzerine düşeni yapmamıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay :

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:18 JAPON ANNE "KIZINI KAÇIRDIĞI İDDİALARI"NI YANITLADI
12:18 İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı teslim oldu
12:17 Uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
12:17 metrobüs durağında şaşırtan asansör
12:13 Bayburt Belediyesi'nden Öğretmenler Günü programı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:20:02