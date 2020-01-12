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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.

12.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:44Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.
Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi.
Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanan Oktay, Kabus'un vefatının ardından Sultanlığa getirilen Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Politika

Kaynak: AA

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