Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın arama kurtarma ekiplerimize olan güvenine bizzat...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'ni ziyaretinde Elazığ'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

"Şehir hastanemizin muhteşem şekilde hizmet verdiğini, hastaneye girdiğinizde dahi, bir afetin olduğu bir şehrin o panik havasını düşünün geçmişte yaşanılan, onun olmadığı bir ortam. Sağlık merkezlerimizde sağlıklı bir hizmetin verildiği bir ortamı fiilen de görmüş olduk"

"Son derece profesyonel bir çalışmaya biz sahada şahit olduk. Vatandaşlarımızın da arama kurtarma ekiplerimize olan güvenine de teveccühüne de bizzat şahit olduk"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'ı ziyaret ettiOktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD'a geldi. Burada Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Müdahale Merkezi'ni ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilmesi için oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde tüm çalışma gruplarından bildi aldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Oktay, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenler için Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile deprem bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Oktay, deprem sonrası ilk andan itibaren TAMP çerçevesinde çalışmaların ivedilikle uygulandığını belirtti.

Oktay, bu kapsamda AFAD bünyesindeki çalışma gruplarına teşekkür ederek, "Çalışma grupları olarak verdiğiniz hizmetlerin, çalışmalarınızın, gayretlerinizin sahaya nasıl yansıdığını dün birebir görerek, yaşayarak, hissederek geldik. Ben Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına da size yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Deprem sonrasında askeri ve sivil tüm kurumların deprem sonrasında her türlü konuda faaliyetler yürüttüğüne işaret eden Oktay, arama-kurtarmanın yanı sıra lojistik, beslenme, barınma, ulaşım, ikincil afetlere yönelik tedbirler gibi birçok alanda çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda Oktay, çalışma gruplarından brifing aldı.

Kaynak: AA