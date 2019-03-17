Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi. Oktay ve Çavuşoğlu'nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

HAVALİMANINA İNDİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPACAKLAR

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu'nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

BAŞBAKAN JACİNDA ARDERN, ''TÜRKİYE'DEN KONUKLARIMIZ VAR''

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye'den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ''Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA