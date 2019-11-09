Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum, incelemelerde bulundu - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum, incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'taki programları kapsamında Tarihi Büyük Çapanoğlu Cami çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

09.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'taki programları kapsamında Tarihi Büyük Çapanoğlu Cami çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.
Tarihi Büyük Çapanoğlu Cami'nin süliyetini kapatan konut ve iş yerlerinin yıkılarak etrafının temizlenmesiyle ilgili proje alanını gezen Oktay ve Kurum, yetkililerden burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Oktay ve Kurum buradan AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'nin yapılacağı toplantı salonuna esnafları ziyaret ederek geçti. Bir çay ocağını ziyaret eden Oktay ve Kurum burada vatandaşlarla bir süre sohbet edip kendilerine ikram edilen sıcak sütün tadına baktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum, incelemelerde bulundu

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:08 Hindistanlı hacıların Pakistan'a vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru açıldı
21:06 Kayseri'de Erciyes Platformu üyeleri onuruna yemek verildi
21:05 FLAŞ
21:05 Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
19:52 Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:09:42