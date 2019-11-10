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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

10.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:04Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan TCG YAVUZ'a 10 Kasım ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, TCG YAVUZ Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı. Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Komutan Avcı'dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı. Oktay ve bakanlar gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG YAVUZ Fırkateyni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açılmıştı. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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