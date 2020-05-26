Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam...

Video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey...

26.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:10
Video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ’Yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC’nin yanında olmaya devam...

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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