Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na katıldı

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılarToplantıya video konferans ile bağlanmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferanstan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.

Kaynak: AA