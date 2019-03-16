Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya Gitti

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gitti.Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında dayanışma sergilemek amacıyla Yeni Zelanda'ya giden Oktay ve Çavuşoğlu'nu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden bazı ilgililer uğurladı.Oktay ve Çavuşoğlu, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.