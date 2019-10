Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yükseköğretimde gelinen noktadan çok daha iyiye gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kısacası 'Bu gelişmeler yetmez.' diyoruz. Nitelik ve kapasitede üniversitelerimizin rekabetçi olmasını arzu ediyoruz. Üniversitelerimizi uluslararası alanda özellikle ilk 100'de görmek istiyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, üniversitelerin bilgiyi üreten, üretilen bilginin yayılmasını sağlayan ve bilginin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren kurumlar olduğunu söyledi.

Üniversitelerde akademik üretimin, akıl kökenli, evrensel ve bilim felsefesi kapsamlı olduğunu aktaran Oktay, "Bilimsel işleyiş bir bütün halinde ilerlemektedir ve üniversitelerde bulunan her bir farklı branş, evrensel bilginin vazgeçilmezidir. Bu açıdan hiçbir akademik disiplinin diğerinden daha önemli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak üretilen bilginin pratiğe dönüşmesi ve hayata dokunması açısından bazı alanlar öne çıkabilmektedir." diye konuştu.

Oktay, bugün özel sektörün, sivil toplumun ve araştırma merkezlerinin de birer paydaş olduğu yükseköğretime "çok branşlı ve çok paydaşlı" bir yapının giderek daha hakim olduğunu belirtti.

Yükseköğretime ciddi yatırım yapan ve bu konuda akılcı politikalar uygulayan ülkelere bakıldığında her birinin bölgesel ve küresel güç olma yolunda gelişme gösterdiklerinin görüldüğünü dile getiren Oktay, "Küresel gelişmeler ışığında, toplumumuzun en iyi şekilde yetişmesi ve akademik üretimin sürdürülebilir katma değere dönüşmesi için yükseköğretim konusuna azami önem veriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında birçok alanda önemli rol üstlenen üniversitelerimizin hem öğretim hem araştırma faaliyetlerini destekliyor; kapsamlı politikalar oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, küresel rekabetin oldukça arttığı bu dönemde geçmişten, kültür ve bilgi mirasından kopuk olmak gibi bir lüksün bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçmişimizin kıymetinin farkında olarak nesillerimizi bu bilinçle ve bu altyapıyla yetiştirerek geleceğe hazırlamak durumundayız. Yükseköğretimde vizyonumuz; bütün üniversitelerimizin üretkenlik, inovasyon ve sürdürülebilir ilerlemenin markalaşmış birer merkezi haline gelmesidir. Bu doğrultuda geçtiğimiz 17 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen yükseköğretim reformunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Üniversitelerde erişim ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında 207 üniversite, 168 bin öğretim personeli ve 8 milyon öğrenci sayısına ulaşmış durumdayız. Yükseköğretimde nicelik ve niteliğin birlikte gelişmesi için YÖK öncülüğünde özerk Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Üniversitelerimizde üretilen makaleler bugün dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmakta, önemli bilim organizasyonlarında Türk akademisyenlerin bildirilerine yer verilmektedir. Bunun yanında dünyaya açılan üniversitelerimiz 170 bin yabancı öğrenci ve 3 bin 200'den fazla yabancı akademisyene de ev sahipliği yapmaktadır."

"Üniversitelerimizi ilk 100'de görmek istiyoruz"

Yükseköğretimde çok daha iyiye gitmeyi hedeflediklerinin altını çizen Oktay, "Kısacası 'Bu gelişmeler yetmez.' diyoruz. Nitelik ve kapasitede üniversitelerimizin rekabetçi olmasını arzu ediyoruz. Sizleri uluslararası alanda özellikle ilk 100'de görmek istiyoruz. Özellikle yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep dengesi ve eğitim-istihdam bağlantısına göre şekillenmesi önem arz etmektedir. Yükseköğretimde uluslararası rekabet gücünün artırılmasına da ihtiyaç olduğu bir gerçektir. 11. Kalkınma Planı'nda yükseköğretim stratejilerimizi bu gerçekler ışığında belirledik ve gerekli adımları atmaya vakit kaybetmeden başladık. Yükseköğretimde başarı için belirli alanlarda ihtisaslaşma ve markalaşma, tartışmasız önemlidir. YÖK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yükseköğretim sistemimizi 'ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması' kavramları etrafında şekillendirmekteyiz. Yükseköğretim kurumlarımızda araştırma kapasitesinin ve akademik üretimin artmasına yönelik çalışmalara da hız vermiş durumdayız." diye konuştu.

Oktay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun lisans ve lisansüstü öğrencilerine verdiği mali desteklerin yanı sıra belirlenen 100 stratejik alanda, 2 bin doktora öğrencisinin, YÖK Doktora Bursu programı ile desteklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun "Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi" çalışmalarını kapsamlı şekilde ve titizlikle sürdürdüğünü anlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de kurulduğu günden bu yana gençlerimizin hem isabetli üniversite ve bölüm seçimine yardımcı olmaya hem de mezunların kariyer planlaması ve iş gücü piyasasına katılımına destek olmaya çalışmaktadır. Biz tüm gücümüzle yükseköğretimi daha ileriye taşımak için çalışırken, üniversitelerimizi hem fikri üretimde hem somut iş birliklerinde hem de sosyal çalışmalarda en önde görmek istiyoruz. Bu kapsamda tüm akademisyenlere ve üniversitedeki idari yetkililere önemli görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

"Dönüşüm çağının gereklerini iyi okuyun"

Üniversitelerin dönüşüm çağının gereklerini iyi okuyarak öğretim politikalarını stratejik bakış açısıyla oluşturmaları gerektiğine dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademi dünyamızın; yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilişim, tasarım ve yükseköğretimde ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması konularına özellikle eğilmesini arzu ediyoruz. Özellikle büyük veri, blok zincir, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi konularda öncü ve işgücümüzü teknolojik dönüşüme hazırlıyor olmalıyız. Ülkemizin savunma teknolojileri alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi otomotiv, sivil havacılık, sağlık, kimya ve lojistik gibi alanlarda da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz. Akademisyenlerimiz, üniversitelerde proje tabanlı bilgi üretimi, bilginin teknolojiye dönüs¸ümü ve teknolojinin ticariles¸tirilmesi açısından özel sektör-üniversite iş birliklerinin her zaman önünü açan konumda olmalıdır. Ayrıca eğitimin amacı, öğrencilere çalışma hayatına yönelik beceriler kazandırmak olduğu kadar sosyal hayatlarını da şekillendirmektir. Hükümetimiz, araştırma destekleriyle, iş birliği teşvikleriyle ve daima ilerlemeden yana tutumuyla akademi dünyamızın yanındadır ve yükseköğretimde atılımları desteklemeyi sürdürecektir. Öğrenci merkezli, araştırmaya odaklı ve uygulamalı bir eğitim modelini esas alan üniversitelerimizin kalkınma hamlemize güç vermeye devam edeceğine inanıyorum."

"Üretkenlikten yana olun"

Gençlere, "Akademik saygınlığı, köklü kurumsal yapısı ve sahip olduğu araştırma kültürüyle ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinde yeni bir akademik yılın içindesiniz" diye hitap eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatınızda açılan bu yeni sayfanın bilgiyle, kültürle ve beceriyle dolmasını dilerim. Kaleminiz, tuşlarınız, T cetveliniz, yay cetveliniz daima milletimize katkı sağlayacak çalışmalardan ve üretkenlikten yana olsun. Laboratuvarlarınızdan yayılan bilimin ışığı, ülkemizi ve dünyamızı aydınlatsın; her çalışmanız insanlık yararına olsun. Sizlerden, üniversitede bulunduğunuz her yeni gün bilimin, araştırmanın ve kendinizi geliştirmenin gücüne inanarak vaktinizi en verimli şekilde geçirmenizi bekliyoruz. İnanıyorum ki her biriniz Yıldız Teknik'li olmanın anlamını kavrayarak azim ve kararlılıkla çalışacak, hocalarımızın destekleriyle başarıdan başarıya koşacaksınız. Yıldız Teknik Üniversitesi sıralarında, laboratuvarlarında üretilen bilim Türkiye'ye rehberlik etmeli, diğer toplumların da önünden yürümelidir."

Oktay'ın ardından konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de üniversitenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a günün anısına bir hediye takdim etti. Oktay'ın ayrılmasından sonra program, "Teknopark Ödül Töreni" ve "Akademik Açılış" derisiyle sona erdi.

(Bitti)

Kaynak: AA