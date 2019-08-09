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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.

09.08.2019 14:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı.
Yozgat Belediyesi önünde Vali Kadir Çakır, Milletvekili Yusuf Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.
Belediye şeref defterini imzalayan Oktay, Başkan Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisi'ne geçen Oktay, yolda esnafla sohbet etti.
Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklarla da karşılaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta

Güncel

Kaynak: AA

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