Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki çiftçilerle telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlaları birleştirilerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirilen arazi sahibi köylülerle telefonda görüştü.

12.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlaları birleştirilerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirilen arazi sahibi köylülerle telefonda görüştü.
AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek ve Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, beraberindeki Kabalı Köyü Muhtarı Şahin İbiş ile projeye katılan arazi sahibi köylüleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bu ziyaret sırasında telefonla ulaştığı köy sakini çiftçilerle sohbet etti.
Kabalı köyündeki Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından örnek gösterildiğine değinen Oktay, projenin çevre köylerde de yapılması için uğraş verdiklerini kaydetti.
Projenin sağlam temeller üzerinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Oktay, "Burada sorunlar varsa bu sorunları çözerek yapmakta da fayda var. Bu projenin hem hayatta kalması ve geliştirilerek sürdürülmesi önemli. Her şeyden önemlisi sizin kazanıyor olmanızdır." ifadelerini kullandı.
Köylülerin alacakları ile ilgili sorun yaşadığına dair bilgi sahibi olduğunu aktaran Oktay, bu sıkıntının giderilmesi için girişimlerde bulunduğunu ve problemin çözüldüğünü kaydetti.
AK Parti İlçe Başkanı Özübek, köy muhtarı İbiş ve köylüler de bölgeye olan ilgisi için Oktay'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’taki çiftçilerle telefonla görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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