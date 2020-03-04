Törenin yapıldığı salon ve katılımcılarCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur."

Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"

Kaynak: AA