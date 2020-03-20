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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışındaki öğrencilere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar başvurmalarını istedi.

20.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışındaki öğrencilere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar başvurmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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