Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak ve temaslarda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için geçen Binali Yıldırım'ında Erdoğan'a eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

BİNALİ YILDIRIM DAHİL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatinde kabineden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. Bu isimlerin yanında Cumhurbaşkanı'nın heyetine bir isim de ABD'de katıldı. Geçtiğimiz haftalarda önce Kanada'ya giden ardından ABD'ye geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, New York'ta Türk heyetine dahil oldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapan Binali Yıldırım, son olarak İBB Başkanlığı'na aday olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışı kaybeden Yıldırım'ın adı bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için geçiyordu. Yıldırım'ın şu anda sadece milletvekili unvanı olmasına rağmen BM Genel Kurul sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturması; Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddialarını güçlendirdi.