"Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını takdir ediyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe not düşen, yüreklerimize su serpen ve bütün mazlum milletlerin sesi olan tarihi konuşmasını en içten şekilde takdir ediyoruz." dedi.Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasını milletçe desteklediklerini belirten Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe not düşen, yüreklerimize su serpen ve bütün mazlum milletlerin sesi olan tarihi konuşmasını en içten şekilde takdir ediyoruz. Bu konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerden göğe kadar haklı olduğunu ve aslında az bile söylediğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkemiz adına böylesi bir konuşma yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme, haksızlığa ve sömürüye karşı böyle bir duruşun sergilenmesi son derece büyük bir mana ifade etmektedir." diye konuştu.BM'deki konuşmanın ülke sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Erbakan, "Sözle de olsa, bir konuşma da olsa 'Ey İsrail', 'Ey Amerika' demek güzel ama, bir de Türkiye'mizin, vatandaşımızın, memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin acı gerçekleri var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en güzel konuşmayı yapsak da işsizimiz iş bulmuyor. Tarlalarımız ekilmiyor, ihracatımız artmıyor, borcumuz azalmıyor." ifadelerini kullandı.Amerika ve İsrail ile ortaklığın Türkiye'ye fayda vermeyeceğine dikkati çeken Erbakan, "Malatya Kürecik Radar Üssü'nün ve İncirlik Üssü'nün kapatılmasını, Kıbrıs'ta uygulanan tavizkar politikanın bir an önce terk edilmesini" istedi."Vatandaşımızın derdiyle de ilgilenelim"Son dönemde yapılan zamların vatandaşları zorladığına işaret eden Erbakan, çocuğuna kırtasiye malzemesi alamayan vatandaşların, asgari ücretle geçinmek zorunda kalanların dertleriyle dertlenilmesini istedi.Erbakan, "Bir sürü diploma ve sertifika aldığı halde borç batağına saplanan ve iş bulamayan milyonlarca gencimizin derdiyle dertlenelim. Açlık sınırının altındaki bir ücretle perişanlığa mahkum edilen milyonların da derdiyle dertlenelim." diye konuştu.Borcu borçla kapatma politikasının Türkiye'ye zarar vereceğini savunan Erbakan, partisinin iktidara gelmesi halinde bir sene içinde 100 milyar dolar milli kaynak bulacak bir çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.Erbakan, "Borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hakim kılacağız." dedi.