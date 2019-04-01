Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile Çelişen İfadesi Olmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul
ile alakalı Sayın Binali Yıldırım
'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."
Twitter, Fahrettin Altun, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
Kaynak: AA