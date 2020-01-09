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Cumhurbaşkanına hakaret davası İstiklal marşı ve şiir ezberi şartıyla düştü

Cumhurbaşkanına hakaret davası İstiklal marşı ve şiir ezberi şartıyla düştü

09.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:21Cumhurbaşkanına hakaret davası İstiklal marşı ve şiir ezberi şartıyla düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan iki çocuğun uzlaşma talepleri, birinin İstiklal Marşı'nı diğerinin ise Nurullah Genç'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi ve Cumhurbaşkanından özür dilemesi şartıyla kabul edilerek haklarındaki dava düşürüldü.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

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